Furto alla casa parrocchiale, durante la celebrazione della messa. I malviventi sono entrati nella casa

parrocchiale della chiesa Santa Croce, intorno le 17 e 30 di sabato, forzando l’ingresso secondario che dà su

via Marconi. In pieno centro abitato e in un orario di punta, i ladri hanno portato via il cosiddetto “oro di

Maiella”, ovvero preziosi lasciati in dono dai fedeli, in segno di riconoscenza, alla chiesa di contrada Maiella.

Inoltre, sembra mancare all’appello anche qualche oggetto e soldi del parroco. Insomma, un bottino non

irrilevante. I ladri hanno approfittato della “certa” assenza del prete, considerato che in quell’orario c’è la

funzione religiosa presso la vicina chiesa di Santa Croce, in piena piazza della città. Ed è stato proprio il

parroco, di ritorno dalla messa, a trovarsi di fronte al fatto compiuto: un’amara sorpresa che fa non poco

scalpore, considerato che si è verificato in pieno centro abitato, di pomeriggio e, soprattutto, il bottino

equivale a tante speranze, voti e preghiere dei fedeli. Insomma, i ladri sono riusciti a profanare qualcosa a

cui tanti triventini tengono in maniera particolare. Certamente i malviventi non guardano in faccia a

nessuno, tantomeno, rammentano i comandamenti prima di colpire. Rimane l’unica speranza che, oltre

all’occhio che tutto scruta, possa esserci anche qualche occhio terreno.