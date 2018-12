Furto al tabacchi di via Puglia, i ladri potrebbero essersi finti operai

CAMPOBASSO

Escono nuovi particolari sul furto al tabacchi di via Puglia (leggi l’articolo qui). La cronaca dei fatti lasciava adito a dubbi su come i ladri fossero riusciti a creare un buco nella parete in piena notte, agendo indisturbati e senza che nessuno nel palazzo o nei dintorni si accorgesse di nulla. Ebbene, un ipotesi c’è. Nonostante possa sembrare assurda e bizzarra. Dalle testimonianze raccolte, infatti, sembra che i furfanti abbiano sí sottratto gratta e vinci, sigarette e i pochi spiccioli che erano in cassa nella notte tra lunedì e martedì, ma il passaggio per poter accedere nel tabacchi è stato creato la mattina prima. Si sono finti, infatti, dei comuni operai con tanto di elmetto e tuta ingannando gli stessi condomini del palazzo convinti che si trattasse di classici lavori necessari e preventivati. Pertanto, i finti operai armati di martello pneumatico hanno così sfondato la parete in tutta tranquillità non destando alcun sospetto negli inquilini. E hanno poi agito nella notte portando via il bottino. Il giorno dopo, l’amara sorpresa del proprietario del tabacchi e degli stessi inquilini del palazzo increduli e stupefatti. I fatti lasciarebbero intendere che si tratti degli stessi autori – soprannominati la “banca del buco” – che hanno portato a segno diversi furti in città con lo stesso modus operandi. Intanto, si alimenta la preoccupazione tra i residenti di via Puglia. Un altro colpo, infatti, è stato portato a segno nella notte tra mercoledì e giovedi sempre nella stessa strada. Nel mirino dei ladri alcuni garage, in cui sono stati sottratti diversi litri di olio d’oliva e una bici da corsa del valore di 2500 euro.