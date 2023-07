Furto al ‘Pagurino’ di Paduano a Termoli: danni e merce rubata per oltre duemila euro

E’ stato all’alba di oggi, al momento dell’apertura del ‘Pagurino’ che Luciano Paduano si è reso conto di quanto accaduto nella notte appena trascorsa. Il chiosco sul lungomare nord di Termoli è stato trafugato da ignoti che hanno messo a soqquadro la merce all’interno della struttura provocando danni per circa 300 euro. Non è tutto. I malviventi sono riusciti a fuggire portando via diversa merce per un valore commerciale di circa duemila euro. Immediata è scattata la chiamata agli agenti di Polizia di Termoli che sono intervenuti sul lungomare nord per compiere i rilievi del caso.