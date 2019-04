Furto al Maxi Cina, ingente il bottino: le telecamere immortalano ladro con un grosso fucile

ISERNIA

Non è la prima volta che il Maxi Cina di Roccaravindola è preso di mira dai ladri. L’ultimo episodio si è verificato ieri, nella notte tra martedì e mercoledì, quando alcuni ladri sono entrati dalla porta di sicurezza sul lato posteriore dello stabile e una volta dentro hanno fatto razzia di un ingente quantitativo di merce, che al momento è ancora da quantificare. Ad accorgersi del furto i dipendenti che, questa mattina, si sono recati in negozio. Dall’immagine delle telecamere di videosorveglianza del negozio, si nota che uno dei balordi, mentre entra, dalla porta posteriore, imbraccia un grosso fucile da caccia. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Venafro che immediatamente si sono fatti consegnare le immagini delle telecamere per identificare i ladri. Invece la notte ancora prima, ma questa volta sul territorio di Venafro, alcuni malviventi, approfittando dell’assenza dei proprietari in un’abitazione vicino a via Plinio il Vecchio, si sono impossessati di una cassaforte dopo averla scardinata dal muro. Indagano anche in questo caso i carabinieri di Venafro.

Rex