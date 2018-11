Furto al “Grottino”, sfondano la porta sul retro e rubano l’intero incasso

TERMOLI

Sono entrati sfondando la porta sul retro e una volta dentro si sono diretti ai due registratori di cassa che si trovano uno nella zona del ristorante e uno in quello della pizzeria al taglio. Hanno svuotato il contenuto, circa 300 euro in contanti, e sono fuggiti via. Furto al Grottino di Termoli. I malviventi sono entrati in azione nella notte scorsa con un modus operandi che era già stato utilizzato per un furto simile messo a segno mesi fa. Un colpo che, però, desta apprensione nella cittadinanza considerando che è stato messo a segno ai danni di un locale che si trova in pieno centro proprio di fronte all’entrata del Borgo Vecchio. Di qui la richiesta di sempre maggiori controlli per prevenire questi episodi.