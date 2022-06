Furto al bar della stazione di Isernia: Carabinieri recuperano parte della refurtiva

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Isernia, dopo aver individuato rapidamente in un giovane cittadino straniero, il presunto responsabile del furto perpetrato ai danni del Bar della Stazione di Isernia, all’esito di ulteriori approfondimenti investigativi sono riusciti a ritrovare, nel garage sotterraneo del Centro Commercio Affari di Isernia, parte della refurtiva asportata dal suddetto Bar nella notte del 15.6.2022.

Il materiale, consistente in numerosi pacchetti di sigarette, cartine da fumo e confezioni di tabacco, per un importo complessivo di circa 1000,00 euro, era custodito in uno scatolone di cartone ed abilmente occultato con delle coperte ed è stato riconsegnato all’avente diritto unitamente a svariati biglietti della lotteria istantanea “gratta e vinci”, già utilizzati, facenti parte di quelli sottratti dallo stesso locale pubblico.

Nel medesimo luogo sono stati altresì rinvenuti indumenti di rilevante valore investigativo, utilizzati dall’indagato la notte in cui si era introdotto nel bar e di cui si era disfatto per cercare di eludere le investigazioni, non riuscendovi poiché prontamente rintracciato e riconosciuto quale presunto autore del furto e fermato dai militari del NOR la mattina successiva.