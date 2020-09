Furto ai danni di un noto locale della movida in pieno centro storico

ISERNIA. Risveglio drammatico per i gestori di un noto locale del centro storico di Isernia, tra i più gettonati della movida, che commentano così l’accaduto, con un post sulla loro pagina Facebook, con una foto a testimonianza: “Non servono molte parole per commentare questa foto, e non c’è bisogno di giocare con la fantasia per capire cosa è successo. Un furto in pieno centro storico, a taglio strada, scassinando la porta principale di ingresso passa inosservato, se dimentichi una busta dell’immondizia in strada per 10 minuti arriva l’esercito. La macchina della giustizia è in moto, nel frattempo ci rimangono due parole: FATE SCHIFO. A chi siano rivolte, decidetelo voi.

C’eravamo ieri, ci siamo oggi, ci saremo domani, perché noi ci mettiamo il sudore e la faccia, sempre”.