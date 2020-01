L’uomo è stato rintracciato in un hotel della città

Personale del Commissariato della polizia di Stato di Termoli nella mattinata odierna, domenica 5 gennaio 2019, ha tratto in arresto, in esecuzione ordine carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria di Bari, L.S., classe 1992 di San Severo per furto aggravato. L’uomo che si era reso irreperibile, è stato rintracciato in un hotel della città di Termoli dove era andato a soggiornare. Ha numerosi precedenti per reati contro il patrimonio.