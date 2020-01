Furti, si mette all’inseguimento di un’auto sospetta e costringe i ladri alla fuga

I militari hanno ritrovato la vettura, abbandonata, nel beneventano ma dei malviventi nessuna traccia



REDAZIONE

Continuano senza sosta i controlli, da parte delle forze dell’ordine per cercare di arginare il fenomeno dei furti. Sono infatti decine e decine i colpi messi a segno nella provincia di Campobasso nelle ultime settimane. Anche i cittadini, adesso, si muovono con occhi sempre ben aperti e così un ragazzo, la notte scorsa, dopo aver notato un’auto sospetta girare per troppo tempo intorno alla stessa zona, ha ben pensato di seguirla e allertare i carabinieri. Il fatto è accaduto al confine tra Campania e Molise, in territorio di Santa Croce del Sannio. Il giovane, di Cercemaggiore, ha notato gli strani movimenti dell’auto e così ha iniziato a seguirla. Contestualmente, e correttamente, ha subito allertato i carabinieri. L’auto sospetta ha iniziato a correre per cercare di seminare il giovane. Nel frattempo i militari della compagnia di Bojano hanno allertato i colleghi della provincia di Benevento e questi ultimi hanno istituito dei posti di blocco. Gli occupanti della vettura sospetta, quando hanno capito che ormai la vettura era stata segnalata alle forze dell’ordine hanno ben pensato di abbandonarla, in territorio di Casalduni, nel beneventano, e di fuggire a piedi. A ritrovare la vettura abbandonata sono stati proprio i carabinieri di Benevento i quali hanno raccolto una serie di indizi per cercare di dare un volto agli occupanti della vettura.