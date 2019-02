Furti sacrileghi al cimitero: «Non vorremmo ci fosse dietro il satanismo»

Ladri in azione al Cimitero comunale di Pozzilli e la gente resta ovviamente contrariata. Approfittando delle ore notturne, i soliti ignoti si sono introdotti nelle cappelle private portando via quanto possibile. Tra l’altro gli sconosciuti sono entrati nella Cappella Russo e si sono impossessati di un’antica statua di gesso alta circa 50 centimetri che era poggiata sull’altarino all’interno della cappella. Alla famiglia Russo è toccata la sgradita sorpresa di constatare l’ammanco una volta recatasi al cimitero per la visita ai resti dei propri defunti. Sull’accaduto, il commento di un componente della Famiglia Russo: «La statua non era di grosso valore artistico, ma era stata regolarmente benedetta nel passato. Non vorremmo che a quanto accaduto ci sia dietro il deprecabile fenomeno del satanismo, che com’è noto poggia su furti sacrileghi di oggetti o altro regolarmente benedetto». TA

FOTO ARCHIVIO