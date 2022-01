Furti nelle contrade, Colagiovanni: intervenire sull’illuminazione pubblica

«L’allarme lanciato dai cittadini a Contrada Coste d’Oratino deve far riflettere l’amministrazione comunale di Campobasso». Inizia così una nota a firma di Salvatore Colagiovanni, Capogruppo Popolari per l’Italia al Comune di Campobasso. «In un’ottica di maggiore sicurezza per i cittadini, servirebbe un più ampio controllo, quale deterrente per i malviventi, ma anche intervenire sull’illuminazione pubblica.

Dopo gli episodi registrati la notte di Capodanno l’attenzione deve tornare alta sulle contrade e sulle zone periferiche, spesso oggetto delle attenzioni dei malviventi per la maggiore facilità di agire indisturbati.

Auspico che l’amministrazione comunale di Campobasso torni a investire sulla prevenzione e sulla sicurezza del territorio cittadino. Sono diversi i cittadini residenti in contrada Coste d’Oratino, ma anche nelle altre contrade e aree periferiche a segnalare al sottoscritto l’esigenza di politiche cittadine volte alla sicurezza degli stessi territori.

Illuminazione pubblica, maggiori controlli e sistema di videosorveglianza: su queste tre tematiche occorre iniziare a lavorare per rendere la città meno appetibile per i malviventi. E su questo indirizzo mi farò portavoce, nell’assise civica, delle esigenze reclamate dai campobassani».