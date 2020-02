Furti nelle case: i ladri ci riprovano ma fuggono a mani vuote

L’ennnesimo tentativo in una abitazione di Vinchiaturo: in azione 3 persone, tutte incappucciate

È nuovamente allarme furti in provincia di Campobasso. L’ultimo tentativo, fortunatamente non andato a buon fine, nella serata di ieri, giovedì 20 febbraio, in territorio di Vinchiaturo. I ladri hanno preso di mira un’abitazione (con tutta probabilità la stessa era stata “monitorata” da tempo) e hanno deciso di entrare in azione. I loro movimenti però non sono passati inosservati e il proprietario di casa, accortosi di alcuni movimenti sospetti li ha messi in fuga. Il proprietario di casa ha visto fuggire tre soggetti, tutti incappucciati.