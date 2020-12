Furti nelle case, decine di segnalazioni alle forze dell’ordine

Torna l’incubo dei furti nelle abitazioni a Campobasso. Durante il ponte dell’Immacolata sono state diverse le chiamate alle forze dell’ordine da parte di cittadini del capoluogo che hanno notato movimenti sospetti, in particolare nelle contrade. Tra i tanti tentativi effettuati dai malviventi un paio sono andati a segno. I controlli da parte delle forze dell’ordine saranno intensificati, durante le festività, anche per prevenire il ripetersi di spiacevoli episodi come quelli accaduti nelle ultime ore nelle zone periferiche della città.