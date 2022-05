Furti nelle borgate di Isernia, nuovo raid dei ladri a Castelromano

Oramai le frazioni di Isernia sono terreno incontrastato di conquista per bande di topi d’appartamento che, quotidianamente, mettono a segno colpi nelle abitazioni, in genere quelle più isolate. È successo ancora una volta ieri sera, intorno alle venti, quando i ladri hanno “ripulito” un paio di case nella popolosa borgata dì Castelromano. La gente che abita nelle frazioni, a Isernia di tratta di circa cinquemila persone, continua a chiedere maggiori controlli alle Forze dell’Ordine e in contrada Castagna già si comincia ad ipotizzare l’organizzazione di ronde notturne di residenti, per cercare di contrastare il preoccupante fenomeno.