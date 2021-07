Furti nelle abitazioni a Trivento: interpellanza dei consiglieri Mazzei e Stinziani

Furti nelle abitazioni a Trivento, i consiglieri comunali Gianfranco Mazzei e Raffaele Stinziani hanno presentato una interpellanza al primo cittadino del centro trignino. «I sottoscritti Consiglieri del gruppo consiliare “Trivento nel cuore” – si legge nella nota – premesso che in queste ultime settimane il nostro territorio è stato oggetto di numerosi furti o tentativi di furto nelle abitazioni private dei nostri concittadini; gli ultimi episodi risalgono al 27 luglio 2021 e hanno interessato anche l’abitazione di un assessore comunale; che la popolazione avverte la sensazione che la propria sicurezza ed incolumità non sia più garantita dalle forze dell’ordine; che i nostri concittadini stanno vivendo questa situazione con ansia, preoccupazione e rabbia. Ieri notte si è scatenata una vera e propria “battuta di caccia al ladro” che ha visto la partecipazione di moltissimi cittadini; considerato: che il fenomeno non accenna a diminuire e sta assumendo connotati preoccupanti per la sicurezza e l’integrità del nostro territorio; che la locale stazione dei Carabinieri risulta essere sotto organico; che anche la polizia municipale è stata depotenziata con lo spostamento di una unità di personale al settore tecnico; che le poche telecamere installate sul territorio non hanno dissuaso i malviventi; che serpeggia tra i cittadini la voglia e la volontà di farsi giustizia da soli non vedendo risposte dagli organi preposti; ritenuto che potrebbe accadere il peggio qualora i cittadini si dovessero trovare ad affrontare i malviventi;

interpellano il Sindaco per sapere: quali iniziative sono state intraprese da questa amministrazione per contrastare questi fenomeni che turbano la serenità e la tranquillità dei cittadini; quali accordi sono stati concertati con le forze di pubblica sicurezza; se è intenzione di questa amministrazione riassegnare il vigile urbano all’ufficio di polizia municipale anche al fine di prevedere turni serali di controllo da parte del personale di polizia municipale; se intende avvalersi anche di imprese di sorveglianza privata per potenziare, in questo periodo estivo, il controllo del nostro territorio».