Furti nelle abitazioni a Trivento, i carabinieri intensificano i controlli

Continuano i controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Bojano per arginare il fenomeno dei furti in abitazione. La mano pare essere sempre la stessa, bande organizzate di pendolari del crimine che giungono in zona dalla vicina Campania, utilizzando autovetture di grossa cilindrata e molto potenti, oggetto di precedenti furti con anche le targhe cambiate e rubate su altri veicoli per eludere i controlli.

Nella serata di giovedì diversi i posti di controllo a Trivento.

Proprio quando il dispositivo era in atto, dal territorio confinante (n.d.r. Civitanova del Sannio ricadente sotto la giurisdizione della Compagnia CC di Agnone) giungevano segnalazioni di una autovettura inseguita da pattuglie di zona, poi abbandonata dagli occupanti che si sono dati a precipitosa fuga a piedi, motivo per il quale sono stati presidiati, anche con personale in abiti simulati, i principali snodi stradali senza tralasciare stradine isolate.

Nel corso dell’intero servizio sono state controllate 78 autovetture e 104 persone, delle quali 11 sanzionate a vario titolo per infrazioni al Codice della Strada per un ammontare di euro 3.039,00 di verbali. Nel complesso sono state ritirate tre patenti di guida e due carte di circolazione di altrettanti veicoli sequestrati. Un 42enne della provincia di Isernia è risultato recidivo nel biennio per guida senza patente e contestualmente deferito all’A.G., invece un 59enne di Campochiaro è stato sanzionato per guida in stato di ebrezza, a titolo amministrativo per aver di poco superato il limite consentito alla prova del “palloncino”.