Furti: le borgate chiedono più controlli, o partiranno le ronde notturne

I residenti delle Borgate occidentali di Isernia, in particolare Conocchia, Coppolicchio, Colleverde, Colle Vavuso, Castel Romano, Colle Cioffi, Colle Marino, portano all’attenzione della pubblica opinione l’emergenza furti:

“Dopo l’escalation di furti che ha caratterizzato le ultime giornate in Provincia di Isernia – scrivono i residenti del posto – siamo terrorizzati dagli eventi che portano ad aggirarsi sul nostro territorio gente pericolosa, che entra in casa anche con i proprietari all’interno. Chiediamo maggior presidio e controllo da parte delle Forze dell’Ordine, altrimenti ci vedremo costretti ad organizzarci a nostre spese ed autonomamente con ronde notturne, con tutti i rischi che esse comportano. Confidiamo – conclude la nota dei residenti delle borgate occidentali di Isernia – nella collaborazione e nel celere intervento da parte degli enti preposti in materia “.