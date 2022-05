Furti in negozi di abbigliamento e per bambini: indagano le forze dell’ordine

Un negozio per bambini e un negozio di abbigliamento di via Corsica a Termoli sono stati al centro di furti compiuti uno in pieno giorno e l’altro durante la notte passata. Nel pomeriggio di ieri alcuni ladri si sarebbero introdotti all’interno del negozio dedicato ai bambini e dopo aver fatto razzia di abbigliamento si sono diretti verso l’uscita per poi farsi alla fuga facendo perdere le proprie tracce. La scorsa notte, invece, ad essere preso di mira è stato un negozio di abbigliamento. Il proprietario ha sporto regolare denuncia ed ora sono in corso le indagini delle forze dell’ordine che visioneranno i filmati delle videocamere di sorveglianza per cercare di acciuffare quanto prima i responsabili dei furti.