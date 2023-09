Furti in Molise, donna arrestata dalla Polizia di frontiera

E’ di nazionalità romena, era ricercata dalla Procura di Campobasso e deve scontare una condanna a 8 mesi di carcere

Una donna di nazionalità romena, ricercata dalla Procura di Campobasso perchè deve scontare una pena di otto mesi per furti messi a segno sia in Molise che in Campania, è stata catturata dalla Polizia di Frontiera di Ventimiglia. L’arresto è avvenuto nel contesto dell’operazione denominata ‘Safe Border Crossing’, sotto la supervisione del questore aggiunto Martino Giorgio Santacroce.

L’arresto della donna romena rappresenta un importante successo per le forze dell’ordine italiane nella lotta contro la criminalità transfrontaliera. L’operazione ‘Safe Border Crossing’ dimostra l’efficacia dei controlli di frontiera nell’identificazione e nell’arresto di individui ricercati dalla giustizia, contribuendo così a garantire la sicurezza delle comunità locali.

La Procura di Campobasso ora procederà con l’esecuzione della pena di otto mesi a carico della donna, assicurando che risponda delle sue azioni di fronte alla legge. Nel frattempo, la Polizia di Frontiera continuerà a vigilare sul confine, assicurandosi che la zona rimanga sicura e libera da individui ricercati o potenziali minacce.