Furti in contrada Coste di Oratino, i residenti si autotassano e scelgono la vigilanza privata: ma c’è chi dice no

Ronde notturne dalle 22 alle 6 per garantire un servizio che i cittadini già pagano allo Stato attraverso le tasse. Le adesioni sono state circa un centinaio

In contrada Coste di Oratino, dal maneggio a salire nella zona ricadente nel paese omonimo, per far fronte ad un’ondata di furti nelle abitazioni a cadenza quasi quotidiana, i residenti hanno scelto di autotassarsi affidandosi alla vigilanza privata con ronde notturne. Questa mattina, mercoledì 26 gennaio, sono state raccolte le adesioni, circa un centinaio, e sono state illustrate le condizioni che hanno portato all’accordo con la società di vigilanza “Pegaso” che fa capo nella Regione Molise a Rosario Castellitto: canone mensile da 30-40 euro a famiglia per tre anni, con la stessa società che si impegnerà a garantire due macchine in servizio con lampeggianti dalle 22 alle 6 del mattino.

Servizio già attivo nell’abitato di Rocchetta al Volturno da alcuni mesi ed è stato utile ad azzerrare i furti.

Nell’ambito della stessa riunione, però, si è registrata più di qualche posizione contraria. L’argomentazione più forte di chi si è detto in disaccordo con la decisione, si è incentrata sul fatto che le tasse che si pagano allo Stato servono proprio a finanziare il servizio di pubblica sicurezza e non si possono spendere altri soldi, sottraendoli al soddisfacimento dei bisogni primari della famiglia per “finanziare” un diritto che le istituzioni devono garantire per legge. Alla fine, però, ha prevalso la linea dell’accordo con la società di vigilanza con la speranza che porti i suoi frutti restituendo sicurezza e tranquillità ai residenti della contrada.