Furti in contrada Cacciapesci, il Comitato di Quartiere: «Potenziare illuminazione pubblica e videosorveglianza»

Il presidente Maurizio Luzzi: «I malintenzionati hanno gioco facile nel raggiungere le tangenziali di Campobasso garantendosi la fuga attraverso la zona Cep, via Piave e contrada Colle dell’Orso»

L’ultimo episodio che ha turbato la tranquillità dei residenti di contrada Cacciapesci a Campobasso risale soltanto a domenica scorsa, 19 marzo, quando (L’ARTICOLO QUI) alcuni malviventi hanno provato ad entrare in un appartamento con gli inquilini che hanno immediatamente allertato le Forze dell’Ordine. Secondo quanto ricostruito, anche con l’ausilio di alcune telecamere private, un’auto nera si è dileguata in direzione delle tangenziali.

Sull’accaduto è intervenuto il presidente del Comitato di Quartiere San Giovannello, Maurizio Luzzi: «Ho evidenziato più volte quanto la contrada San Giovanni in Golfo e, in particolare, la zona di Cacciapesci siano un bersaglio particolarmente appetibile per i malintenzionati, i quali – ha spiegato – hanno spesso gioco facile nel dileguarsi verso la Statale 87 per Termoli, la zona Industriale e dei centri commerciali attraversando la zona Cep oppure verso la Tangenziale Est per Benevento e Isernia e la Fondovalle Tappino per Foggia passando per via Piave e contrada Colle dell’Orso».

Per questo, «torno a chiedere il potenziamento dell’illuminazione pubblica che, in alcuni tratti di queste strade, è addirittura assente – ha rimarcato il presidente del Comitato di Quartiere – oltre all’installazione funzionale di un servizio di videosorveglianza tra la zona della Tangenziale Est e via Piave. In mancanza di questi servizi, i residenti non riuscirebbero o, comunque, avrebbero grandi difficoltà nel segnalare movimenti, persone o auto sospette alle Forze dell’Ordine o a mostrare loro le immagini per mettersi sulle tracce dei malintenzionati i quali, invece – ha concluso Luzzi – avrebbero gioco facile nel raggiungere le arterie principali garantendosi la fuga».