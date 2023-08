Furti in aumento: più pattuglie in città, maggiore attenzione nelle ore serali e di notte

La decisione al termine dell’incontro che si è tenuto questa mattina in Prefettura. Convocati anche sindaci e Vigili del fuoco in vista di un Ferragosto all’insegna della sicurezza

In vista delle festività di Ferragosto si è riunito in Prefettura un Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica a cui hanno partecipato i rappresentanti delle Forze di Polizia provinciali, allargato ad alcuni sindaci della provincia, ai Vigili del Fuoco, per esaminare le misure da mettere in campo al fine di garantire le esigenze di sicurezza correlate alla prossima festività.

Ciò in considerazione delle maggiori movimentazioni di persone e di flussi più consistenti soprattutto nelle località a vocazione turistica e nelle aree a maggiore attrazione in relazione ai numerosi eventi e spettacoli, di particolare richiamo, in programma sul territorio.

Nell’ambito del comitato, sulla base di un’attenta analisi dei dati sono stati altresì disposti mirati servizi di controllo del territorio al fine di intensificare le misure di prevenzione e contrasto già in atto e prevenire potenziali fenomeni di microcriminalità, con particolare riferimento ai furti in abitazione.

Inoltre, proprio in relazione ai recenti episodi di furto registrati in alcuni comuni della provincia, è stata convocata ad horas e tenuta nella mattinata di oggi, 14 agosto in Prefettura, una apposita Riunione tecnica di Coordinamento per fare con le Forze dell’Ordine il punto della situazione sui reati predatori, già costantemente attenzionati.

All’esito dell’incontro, dopo ampia disamina, anche dei casi più recenti, è stata definita una strategia condivisa di interventi con un ulteriore potenziamento della vigilanza da parte delle Forze dell’Ordine in particolare nelle ore serali. Al riguardo è stata anche evidenziata l’importanza del Protocollo d’Intesa “Mille occhi sulle città”, per l’armonizzazione dei dati e delle notizie di interesse trasmesse anche dagli Istituti di vigilanza privata che operano, in provincia, nel campo della sicurezza cosiddetta “complementare”.

È stata altresì condivisa la rilevanza del contributo offerto dai cittadini nel segnalare immediatamente alle Forze di Polizia ciascun atipico elemento di allerta rilevato.