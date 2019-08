Furti in attività commerciali, individuati due minorenni pugliesi

La Polizia di Stato di Termoli ha individuato e deferito all’Autorità Giudiziaria due minori di origini pugliesi per il reato di furto aggravato in concorso. A seguito di una serie di furti perpetrati, nella notte tra l’8 e il 9 marzo scorso, in danno di varie attività commerciali di quel centro cittadino, gli agenti della Squadra Anticrimine, in collaborazione con personale della Stazione Carabinieri di Termoli, ponevano in essere un’attenta attività investigativa durata alcuni mesi che – anche attraverso la visione delle immagini tratte dai sistemi di videosorveglianza presenti nei vari esercizi pubblici e gli accertamenti di polizia scientifica – consentiva di giungere all’esatta identificazione dei correi.