Furti, il paese organizza le ronde e dà la caccia ai ladri

Le ronde, la rabbia, i cittadini che si coalizzano. I ladri che tentano il furto e scappano. La situazione è difficile a Cercemaggiore, o meglio nelle sue larghe contrade dove la gente ha paura e reagisce.

E ci sono le forze dell’ordine.

«Nel tardo pomeriggio odierno (16 dicembre ndr), infatti, sono stati due i furti in abitazione sventati a Cercemaggiore, grazie alle telefonate giunte al 112 di residenti che hanno segnalato un’autovettura di grossa cilindrata di colore grigio, vista aggirarsi in zona e poco dopo l’intervento di una gazzella dell’Aliquota Radiomobile, vista fuggire in direzione del Capoluogo (Campobasso)».

Il virgolettato è parte di un comunicato stampa giunto nelle redazioni e conferma tutto. E riappaiono i ricordi recenti di meno di un mese fa quando in una casa i ladri sono stati scoperti dal proprietario che ha reagito e s’è beccato pure una botta in testa con il calcio di una pistola. Nella tarda serata di lunedì, dunque, sono riapparsi gruppi di cittadini che si sono coalizzati per scacciare quest’incubo. Sono momenti difficili, complessi, di grande tensione quelli che stanno vivendo i cittadini di Cercemaggiore, convinti che l’autodifesa possa essere d’aiuto.

Noi non sappiamo se tutto ciò è giusto. Ma non possiamo neppure ignorare il grido d’allarme di questa gente che vuole solo difendere la proprietà.