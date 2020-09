Furti, giro di vite dei carabinieri. Intensificati i controlli

I Carabinieri della Compagnia di Agnone hanno intensificato i controlli su tutto il territorio, anche in relazione ad alcuni furti operati nei giorni scorsi in un Comune Altomolisano. Coinvolte nelle attività tutte le componenti: dalle pattuglie delle Stazioni agli appostamenti degli uomini in abiti civili. Un’azione corale finalizzata al contrasto dei reati contro il patrimonio senza trascurare il controllo del territorio, la circolazione stradale e l’esecuzione di interventi mirati e adeguata vigilanza circa il rispetto delle misure emanate per mitigare il fenomeno epidemico. Nel corso dei servizi gli uomini in uniforme hanno battuto tutto il territorio, con particolare attenzione verso le aree più isolate che maggiormente potrebbero attirare l’attenzione di malintenzionati. Continueranno in tal senso i controlli svolti dai Carabinieri della Compagnia di Agnone, affinchè venga percepita dal cittadino un diffuso senso di sicurezza e tutela.