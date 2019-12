Furti di auto, torna l’incubo. Speranza riposta nel “Grande Fratello”

Preoccupazione a Campomarino. Il sindaco Silvestri: «Sono in azione 23 telecamere e altre 30 dovrebbero entrare in funzione a breve»

La problematica è stata messa in evidenza dallo stesso sindaco di Campomarino, Pierdonato Silvestri, attraverso la propria pagina Facebook. Sotto la lente è andata a finire la problematica relativa ai furti e all’utilizzo delle telecamere di videosorveglianza nel Comune di Campomarino. Infatti, nonostante al momento siano in funzione 23 occhi del Grande Fratello e a breve ne dovrebbero entrare in funzione altri 30, negli ultimi giorni si sono verificati diversi furti di auto che stanno «creando apprensione ed insicurezza tra i cittadini – scrive il sindaco Silvestri – sentimenti che ci accomunano visto che ho subito un tentato furto alla mia auto con danni, ma per fortuna oppure per incapacità, non sono riusciti a portare via nulla. Va detto che da oltre un mese sono in funzione 23 telecamere e a breve altre 30 entreranno in funzione». La speranza dei cittadini di Campomarino, quindi, è che a breve possa tornare la sicurezza e la normalità all’interno del territorio comunale.