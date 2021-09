Furti di auto e nelle case, preso di mira il quartiere Vazzieri

Furti di autovetture e nelle case: i ladri hanno preso di mira il quartiere Vazzieri. Nell’ultima settimana sono state diverse le abitazioni “visitate”. In una villetta i ladri sono riusciti a portar via diversi oggetti in casa (ancora da quantificare il danno) e una automobile. Non contenti hanno forzato il portone d’ingresso di un’altra abitazione singola: una volta all’interno hanno iniziato a rovistare in tutte le stanze ma, probabilmente spaventati da rumori esterni, sono fuggiti in tutta fretta non riuscendo (apparentemente) a portar via nulla. Sul posto allertati dai proprietari, sono giunti i carabinieri che hanno raccolto tutti gli elementi del caso per cercare di individuare i responsabili.