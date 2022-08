Furti d’auto, summit del Comitato pubblica sicurezza e piano per aumentare i controlli

Il piano dopo la richiesta dell’Asec Confesercenti di un incontro con il Prefetto di Campobasso alla luce di quanto sta accadendo in questo inizio di estate

Il Presidente di AS.E.C. Confesercenti, Pasquale Oriente, ringrazia il Prefetto di Campobasso, Francesco Antonio Cappetta, per aver esaminato la richiesta di rafforzare, nel periodo estivo, il già importante lavoro svolto a tutela della sicurezza pubblica.

«Ringrazio vivamente Sua Eccellenza per aver accolto ed esaminato la segnalazione di AS.E.C. Confesercenti relativa all’aumento dei furti d’auto nel corso del periodo estivo, predisponendo un’intensificazione dei controlli da parte delle Forze dell’Ordine. Quanto stabilito nel corso del Comitato Provinciale sull’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 29 luglio 2022, data vicina alla quiescenza del Dott. Cappetta, conferma il profondo senso civico e il grande impegno a tutela della sicurezza pubblica che il Prefetto ha nutrito nel corso di tutta la sua eccellente carriera. Un impegno -prosegue Oriente- che ha visto il Prefetto sempre pronto ad accogliere le istanze delle associazioni del territorio con l’unico obiettivo di accrescere il benessere di tutta la comunità. A fondamento di questa attività, si pone sicuramente la costante collaborazione tra il Dott. Cappetta e le Forze dell’Ordine che, con impegno e dedizione, hanno consentito e facilitato il raggiungimento di importanti risultati, soprattutto nell’ambito delle attività quotidiane di prevenzione e controllo. Il piano predisposto il 29 luglio in sinergia con le Forze dell’Ordine -conclude Oriente- permetterà anche di offrire maggiore sicurezza ai tanti turisti che, soprattutto negli ultimi anni, stanno raggiungendo il Molise per scoprire le bellezze della piccola regione».