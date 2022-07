Furti d’auto a ripetizione a Termoli, coppie di turisti nel mirino di ladri in trasferta

Negli ultimi giorni quattro i veicoli rubati nella città costiera

Quattro auto rubate negli ultimi giorni. Numeri nella norma se fossimo in una città ‘movimentata’, di centinaia di migliaia di abitanti. Diverso se parliamo di Termoli, che ogni estate si trova a combattere con ladri in trasferta.

E’ chiaro che si tratta di furfanti che arrivano da fuori regione e colpiscono nei mesi estivi, quando il centro adriatico si popola di turisti e… anche di ladri a questo punto.

Come dicevamo, negli ultimi giorni sono quattro i veicoli rubati, da lunedì in sostanza, in diversi punti della città: dal centro al lungomare.

A farne le spese sono soprattutto i turisti

In un caso l’auto, una Fiat 500, era stata addirittura preparata per il rientro. La mattina seguente la spiacevole sorpresa. Copione più o meno identico per un’altra coppia di turisti, a cui non è rimasto altro da fare che allertare le forze dell’ordine.