Furti: avvistata auto di grossa cilindrata e di colore scuro nelle campagne del paese

Se non è psicosi, poco ci manca. La sequela di furti o tentati furti che da un mese a questa parte si stanno verificando in provincia di Campobasso allarma i cittadini. E come dar loro torto.

Anche se sulla bontà dell’azione operativa delle Forze dell’Ordine ci si può scommettere tranquillamente, perché, i pattugliamenti (anche con personale in abiti civili) sono costanti. L’ultima segnalazione in ordine di tempo arriva sempre da Toro, dove una settimana fa (durante la notte di San Silvestro) i ladri hanno colpito in una casa e tentato furti in almeno altre due abitazioni.

Ebbene da alcuni cittadini di Toro arriva la segnalazione secondo la quale durante le ore notturne della vigilia dell’Epifania (poco prima di mezzanotte) dicono di aver avvistato un’auto di grossa cilindrata (un’Audi nera?) nelle campagne a cavallo fra i territori di Toro e Campodipietra, in contrada Selva. Non siamo al corrente se la segnalazione sia stata girata agli operatori delle forze dell’ordine, ma ne prendiamo atto anche perché è indubbio che i cittadini abbiano innalzato il livello di guardia e le loro segnalazioni potrebbero anche rivelarsi utili per una futura cattura di questi malviventi che, con ogni probabilità, agiscono formando più bande.