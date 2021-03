Furti agli anziani dinanzi a uffici postali e banche del Molise, arrestati 4 pregiudicati

Si posizionavano dinanzi agli uffici postali o bancari anche del Molise: studiavano le “vittime”, esclusivamente persone anziane, e poi entravano in azione, sottraendo magari la pensione che questi ultimi avevano da poco ritirato. Per questo quattro pregiudicati, tutti pugliesi (della provincia barese) sono stati arrestati dalla polizia. L’ultimo episodio, in Puglia, ai danni di un 90enne. Proprio dalla denuncia di quest’ultimo gli agenti della polizia di Stato hanno avviato le indagini e sono risaliti agli autori del furto: quattro pregiudicati di età compresa tra 58 e 67 anni. I malviventi, come successivamente ricostruito delle forze dell’ordine, erano entrati in azione non solo in Puglia, ma anche in Molise. Al termine delle indagini di rito è dunque scattato l’ordine di carcerazione nei confronti dei pregiudicati.