Furti a ripetizione tra Santa Maria e Macchiagodena

Cinque furti in appena due settimane nel piccolo centro di Santa Maria del Molise e a Macchiagodena, dove hanno svaligiato la locale sede della Protezione Civile.

Il sindaco ha ricevuto innumerevoli richieste di intervento da parte della cittadinanza ed ha per questo motivo sollecitato la convocazione del comitato per l’ordine e la sicurezza. Nel contempo ha convocato il consiglio comunale invitando i cittadini a partecipare.

L’amministrazione di Santa Maria del Molise chiede l’installazione del sistema di videosorveglianza sia come forma di deterrente per i malintenzionati sia per un controllo capillare lde direttorio. Ha già messo a disposizione 12mila euro del bilancio comunale per compartecipare ad eventuali finanziamenti regionali e nazionali annunciati ma mai elargiti.

Che la situazione sia grave lo dimostra anche il furto perpetrato ieri sera a Macchiagodena ai danni della locale sezione della Protezione Civile.

Portati via dispositivi di protezione individuale, strumentazioni, capi d’abbigliamento: al momento non è possibile ancora effettuare una stima esatta del bottino. Sull’episodio indagano i Carabinieri della locale stazione.