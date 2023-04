Furti a raffica, quattro appartamenti svaligiati in pieno centro: Polizia sulle tracce di un’utilitaria bianca

Tre colpi messi a segno nella tarda serata di sabato 22 aprile in via Genova (due nello stesso condominio), un quarto in via Trento a Campobasso

Non si arresta l’ondata di furti che sta interessando Campobasso e i paesi dell’hinterland. Dopo i colpi messi a segno dai ladri che nei giorni scorsi hanno ‘visitato’ alcune villette in via Vigliardi (QUI l’articolo), alle spalle della Questura per intenderci, nella tarda serata di ieri (sabato 22 aprile) i banditi hanno battuto la zona del centro città. Due gli appartamenti svaligiati in via Genova, entrambi nello stesso condominio, un terzo in un altro edificio sempre nella stessa strada – a due passi dalla sede della Regione Molise – mentre un quarto furto è stato denunciato in una palazzina di via Trento.

Dalle primissime informazioni pare che la banda (sembra si tratti di almeno un paio di persone) abbia agito indisturbata, dopo essersi accertata che in casa non ci fosse nessuno. A fare i conti con l’amara sorpresa sono stati i proprietari che, una volta rientrati, hanno subito capito di aver ricevuto visite sgradite.

Di qui la segnalazione alla Polizia che ha inviato sul posto la squadra Volante. Qualche indizio fornito porterebbe gli uomini di via Tiberio a mettersi sulle tracce di una utilitaria di colore bianco, notata in zona, ma ad oggi nessuna traccia dei responsabili.