Furibonda lite in centro: ragazzo finisce al Cardarelli

Il giovane è stato già dimesso: la gelosia tra le possibili cause del litigio. Indagano i Carabinieri

Un violento litigio nella notte di due giorni fa in pieno centro a Campobasso. Ad essere coinvolti, pare, siano stati dei cittadini rumeni (ma non si esclude che altri possano aver preso parte alla lite). Una delle persone coinvolte nel litigio è stata colpita alla testa (probabilmente con un bastone). Il ragazzo è stato portato all’ospedale Cardarelli per accertamenti e poi dimesso. Non è escluso che la lite possa essere nata anche per motivi di gelosia legati ad una donna. Sulle cause che hanno scatenato il litigio stanno indagando i carabinieri di Campobasso, al lavoro per ricostruire la vicenda.