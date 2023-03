Furibonda lite in centro, automobilisti vengono alle mani

Sono stati attimi di grande tensione quelli vissuti ieri sera in pieno centro a Campobasso. Una lite furibonda è scoppiata fra due automobilisti in prossimità dell’incrocio stradale su cui campeggia la statua di Gabriele Pepe, punto in cui la circolazione dei mezzi prosegue o verso il Corso Vittorio Emanuele o verso corso Bucci.

Si è reso necessario anche l’intervento di pattuglie della Polizia Locale ed in ausilio dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, oltre al supporto sanitario di unità medica del 118.

Il motivo che potrebbe aver scatenato il litigio pare sia da ricondurre al mancato rispetto di una precedenza. I due si sono affrontati prima verbalmente e poi anche fisicamente ed uno di loro avrebbe riportato una ferita alla testa.

L’episodio ha richiamato l’attenzione di numerosi passanti che hanno assistito sbigottiti all’intervento delle Forze dell’Ordine.