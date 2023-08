Furgone si schianta contro un palo e investe un pedone: ennesimo incidente in via Martiri della Resistenza

Ennesimo incidente in via Martiri della Resistenza, a Termoli. Poco prima delle 22 di oggi, giovedì 10 agosto, il conducente di un furgone avrebbe perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro un palo e investendo un pedone. Un violento impatto dovuto, probabilmente, ad un colpo di sonno del conducente. Immediato l’arrivo del 118 Molise sul posto con i sanitari della Misericordia in ambulanza che hanno provveduto a trasporta il pedone in ospedale. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Il furgone si è fermato diversi metri dopo il punto dell’impatto, poco prima di giungere alla rotonda. Sul posto intervenuti anche i Carabinieri che hanno dovuto ricostruire la dinamica dell’incidente.