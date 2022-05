Furgone si ribalta sulla Statale 17, un ferito in ospedale

È di un ferito trasferito in pronto soccorso per accertamenti il bilancio di un incidente che si è verificato questa mattina 6 maggio lungo la Statale 17 al chilometro 188+100 all’altezza di Castelpetroso. Per cause ancora in corso di accertamento un furgone si è ribaltato. Ingenti i danni al veicolo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Isernia, i medici del 118, i carabinieri di Isernia e gli operatori dell’Anas. È stato istituito il senso unico alternato per permettere la rimozione del mezzo.