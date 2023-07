Furgone si ribalta sulla Bifernina, due feriti e senso unico alternato sulla bretella

E’ di due feriti il bilancio dell’incidente che si è registrato questo pomeriggio, martedì 18 luglio, sulla Bifernina, all’altezza del bivio per Lupara.

Coinvolto un furgone che, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto, si è ribaltato finendo la corsa sulla fiancata, precisamente al chilometro 49. Per fortuna non ci sono altre auto coinvolte. Per consentire le operazioni di soccorso ai due uomini presenti sul mezzo è stato momentaneamente istituito il senso unico alternato lungo la bretella.

Sul posto il 118, i Carabinieri, una squadra dei Vigili del fuoco ed i tecnici dell’Anas.