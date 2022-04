Furgone si ribalta lungo la Statale 87, ferito il conducente

L’incidente nella tarda mattina in territorio di Larino

Incidente nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 27 aprile, intorno alle 13.30, lungo la Strada Statale 87, precisamente al chilometro 198+200, in territorio di Larino. Per cause che sono in corso d’accertamento da parte delle autorità competenti, l’autista di un furgone ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato.

Si è trattato di un incidente autonomo che poteva avere conseguenze ben più serie. Ferito l’uomo al volante che è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 giunti prontamente sul posto. Lungo il tratto di Statale è stato istituito il senso unico alternato per permettere i soccorsi e liberare la carreggiata dal veicolo incidentato. Sul posto Carabinieri, Vigili del Fuoco, 118 e personale Anas.