Furgone resta in bilico sul ciglio della strada, miracolato il conducente

L’incidente sulla provinciale che da Sant’Elena Sannita porta a Frosolone

E’ un miracolato il conducente di un furgone che questa mattina, 30 dicembre, è rimasto sospeso sul ciglio della strada che da Sant’Elena Sannita porta a Frosolone. Tutto è avvenuto in una manciata di secondi. L’uomo, per cause che sono ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del proprio mezzo ed è finito sul ciglio della strada. Sotto la lente sono andate a finire le condizioni dell’arteria, resa particolarmente scivolosa dal nevischio per quella che è una saga infinita delle malconce strade molisane. E anche questa volta per un pelo si è sfiorata la tragedia.