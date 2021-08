Furgone esce fuori strada e si ribalta sulla Trignina, miracolato il conducente

Nelle prime ore di questa mattina, venerdì 13 agosto, un piccolo furgone è uscito fuori strada lungo la provinciale numero 15, comunemente chiamata Trignina. Per cause che sono in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, il furgone ha sbandato, finendo la sua corsa nella scarpata e ribaltandosi. Per fortuna solo tanta paura per l’occupante del mezzo che è uscito illeso dall’incidente. Lo stesso ha richiesto successivamente l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a recuperare il mezzo.