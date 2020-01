Furgone esce fuori strada e si ribalta, conducente miracolato (LE FOTO)

L’incidente sulla strada che da Campobasso porta a Gildone e a Cercemaggiore. Sul posto vigili del fuoco e 118

Tragedia sfiorata sulla strada tra Campobasso e Gildone, la stessa che porta a Cercemaggiore dove un furgone è uscito fuori strada. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118 e la Polizia Stradale. Il conducente del mezzo, per fortuna, non ha riportato delle conseguenze fisiche. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in attesa delle operazioni di recupero.