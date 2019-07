Furgone della Rieco sbanda sulla banchina e rischia di finire in acqua

TERMOLI

Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente che si è verificato questa mattina a Termoli, lungo la banchina del porto. Secondo quanto appreso un operatore della Rieco Sud, impegnato nel suo consueto turno di servizio per la raccolta rifiuti, ha perso per cause ancora d accertare il controllo del furgoncino sul quale viaggiava. Il mezzo, dopo aver sbandato, ha dapprima sfondato le barriere poste a protezione lungo la carreggiata ed è poi finito contro una bitta, rimanendo incastrato e pericolosamente in bilico sulla banchina. Solo il caso ha voluto che il mezzo per la raccolta rifiuti non sia finito tra le acque dell’area portuale. Nessuna conseguenza fisica per l’operatore che è stato prontamente aiutato da chi, con sgomento, ha assistito a questa rocambolesca scena.