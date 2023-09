Furbetto molisano beccato dalla Finanza, prende il reddito di cittadinanza e guida l’auto blu

Caso da cronaca nazionale quelli che viene fuori dai controlli della Guarda di Finanza di Isernia sui furbetti del reddito di cittadinanza. Infatti le Fiamme Gialle hanno scovato un isernino che prendeva il sussidio ma, nello stesso tempo, lavorava come autista nello staff di un noto sottosegretario. Una notizia davvero incredibile. Probabilmente il cosiddetto furbetto, chiamato come collaboratore dall’uomo di governo, non ha rinunciato, come dovuto, al reddito, riscuotendo entrambe le entrate. Nelle prossime ore potrebbe venire fuori il nome del sottosegretario, un politico che frequenta abitualmente Isernia e il Molise.