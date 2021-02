Furbetti del vaccino, Romagnuolo: “Tra di loro anche politici regionali e sindaci”

“Sembrerebbe che ad usufruire nel Molise della somministrazione dei vaccini e, non ne avevano diritto, tra i 947 beneficiari ci sarebbero stati anche alcuni noti politici a livello regionale, nonché parenti, amici e compari degli stessi, ma anche qualche noto sindaco con i suoi amministratori e parenti”. E’ quanto afferma la consigliera regionale Aida Romagnuolo in un post apparso su Facebook. “Come Consigliere Regionale del Molise e soprattutto come cittadina molisana, vogliamo, anzi pretendiamo sapere subito, nomi e cognomi di chi ha vergognosamente usufruito di un privilegio a discapito degli ammalati, degli anziani e degli aventi diritto in questa prima fase. Oggi stesso, presenterò una mia interrogazione al Presidente della Giunta Regionale, perché l’Asrem fornisca tutte le dovute spiegazioni e documentazioni, anche in vista della seconda dose somministrata o ancora da somministrare agli stessi raccomandati. Penso, pensiamo, che bisogna fare piena luce su questa oscura e vergognosa vicenda”.