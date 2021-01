Furbetti del vaccino, Florenzano: “Segnaliamo comportamenti non conformi”. Indagano i Nas

I carabinieri hanno acquisito le liste e le stanno analizzando. Ispettori del Ministero: domani l’invio dei documenti richiesti a Roma

Ieri ci siamo occupati del nuovo fronte di polemiche che si è aperto in Italia e anche in Molise relativo ai cosiddetti furbetti del vaccino. Secondo le rilevazioni dell’Istituto Gimbe in regione il 14% dei vaccini effettuati sino ad ora non è stato somministrato a sanitari, né a ospiti delle Rsa. Bisogna sottolineare che in questa prima fase il protocollo prevede la vaccinazione per una serie di persone considerate a rischio che, pur non essendo operatori sanitari, lavorano in ambito sanitario e ospedaliero, come ad esempio gli addetti alle pulizie, alle mense e alla sicurezza. Stesso discorso per chi gravita nell’orbita delle Rsa.

Ora, però, bisogna capire, e questo è assolutamente un dovere, se qualcuno che non aveva diritto ha fatto il vaccino. Oggi è l’Asrem ad inviare la tabella delle persone da vaccinare, ma nei primi giorni sono stati i primari dei reparti a stilare le liste. Segnalazioni di irregolarità ci sono e sono al vaglio dei carabinieri del Nas che hanno acquisito le liste in alcuni presìdi e le stanno analizzando.

“Noi monitoriamo ogni aspetto – ha replicato il dg Asrem Oreste Florenzano da noi interpellato sull’argomento – e segnaliamo a chi di dovere comportamenti non conformi. Ad ogni modo la tabella di Gimbe non tiene conto che nelle strutture ospedaliere è presente anche personale tecnico. Faccio il solito esempio: se ho un elettricista che gira per l’ospedale, è bene che venga vaccinato.”

Al dg abbiamo chiesto conto anche dei sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi dagli ispettori ministeriali presso gli ospedali molisani. “Le ispezioni è bene che ci siano – ha commentato Florenzano – e noi siamo stati completamente disponibili con gli inviati del Ministero e abbiamo avuto con loro colloqui franchi. Hanno verificato luoghi e percorsi ed hanno chiesto a noi e al commissario Giustini di inviare alcuni documenti. Per quanto di nostra competenza – ha concluso il dg – li abbiamo predisposti e li invieremo domani.” dim