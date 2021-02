“Furbetti del vaccino”, ennesimo spettacolo disarmante di una classe politica inadeguata

MIMMO DI IORIO

L’ennesimo spettacolo imbarazzante di una classe politica inadeguata. E’ quello andato in scena in consiglio regionale nella giornata di ieri, martedì 2 febbraio. Amministratori completamente fuori dalla realtà, privi del minimo senso delle Istituzioni. Autoreferenziali, imbarbariti e lontani anni luce dalle esigenze dei cittadini.

Potrebbe sembrare di far ricorso alla retorica, ma invece è la cruda realtà. Nel bel mezzo della più grande crisi sanitaria, economica e sociale, i nostri governanti si sono esibiti nell’ennesima recita, degna della migliore commedia dell’assurdo. Cittadini alla fame, allo stremo delle forze, psicologiche ed economiche, impauriti da un’emergenza che nella nostra regione non sembra voler allentare la sua morsa, e nella massima assise regionale ci si prodiga a chi la spara più grossa. Si va da chi chiede giuramenti d’onore, nemmeno fossimo infanti, chi minaccia colleghi di violenze fisiche, nemmeno fossimo al bar, chi urla inferocito, nemmeno fossimo allo stadio, e chi getta fango su colleghi consiglieri con accuse generiche, forte del sentito dire, nemmeno fossimo al Grande Fratello. Un’intera giornata dedicata al nulla. Perché alla fine della fiera è giunta una comunicazione dell’Asrem che ha sancito, con atto ufficiale, che nessun componete dell’assise regionale ha ricevuto il vaccino (con la specifica che non si ha contezza di quello che fanno le strutture accreditate e questo lascia qualche perplessità). Sarebbe stato grave, beninteso, se fosse stato il contrario. Ma il polverone si sarebbe dovuto alzare con la certezza di nomi e circostanze e dopo aver salito le scale della Procura. E invece il Molise ha rimediato la consueta, ormai un déjà vu, figuraccia nazionale, con una buona dose di fango mediatico per tutti, ed ha perso una giornata di lavoro. Che si sarebbe potuta dedicare agli ospedali che annaspano, al personale carente, alle scuole, ai trasporti o ai vaccini che non decollano. Invece abbiamo assistito alla richiesta dei nomi. Tutti volevano i nomi. Che se fossero stati ottenuti, sarebbero stati utili per una bella sassaiola mediatica. Della questione dei presunti furbetti dei vaccini è bene fare chiarezza. Sarebbe l’ennesimo scippo ai diritti e un privilegio stavolta davvero non tollerabile. Per questo, però, ci sono i tribunali e la magistratura. Il consiglio regionale, in questo momento storico, dovrebbe occuparsi d’altro.

Che le forze politiche siano in crisi ce lo dimostra il Parlamento. Ma sarebbe il momento di iniziare ad immaginare un’idea di futuro per il Molise. Evitando, per quanto possibile, sceneggiate imbarazzanti.