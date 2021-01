“Furbetti” del vaccino anche in Molise: il 14% non è sanitario, né ospite di Rsa

La media italiana è del 22%. Il viceministro Sileri: “La Procura faccia luce”

Secondo la fondazione Gimbe i furbetti del vaccino sono 350.548. Cioè il 22% dei vaccinati non sarebbe né anziano, né operatore sanitario, né ospite di RSA.

In Molise i cosiddetti furbetti sono il 14%, meno della media della nazionale.

Il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, giovedì sera a PiazzaPulita, programma di La7, in cui si parlava dei furbetti del vaccino ha commentato: “Danno fastidio le scusanti che usano. E queste persone a qualcuno si sono rivolti, hanno telefonato all’Asl, qualcuno ha fatto loro l’anamnesi mentre il dirigente è stato completamente bypassato.

C’è un problema a monte di questi soggetti. Spero che la Procura faccia luce su questi casi. Se i furbetti hanno diritto alla seconda dose? Sì, per forza tocca fargli pure la seconda dose, poi passeranno il tempo in altre questioni, ma saranno richiamati in base alla lista”.

Qualche giorno prima, però, sempre il viceministro Sileri, sempre a proposito della questione dei furbetti del vaccino aveva dichiarato: “Voglio sperare che questi 400mila siano personale che lavora nelle strutture ospedaliere e nelle Rsa”.