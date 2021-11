Furbetti del reddito molisani: titolare di società a Isernia e giovane con 3 case a Campobasso

Vasta operazione dei Carabinieri in più regioni per smascherare truffatori del Reddito di cittadinanza (QUI LA PRIMA NOTIZIA). I particolari saranno resi noti domani a Chieti ma, intanto, siamo in grado di anticipare che ad Isernia una donna, titolare di una società di autonoleggio e proprietaria di 27 autoveicoli, con false attestazioni relative alla residenza, al reddito percepito e all’attività lavorativa, ha indebitamente ottenuto il reddito di cittadinanza. Mentre a Campobasso un giovane 19enne ha presentato domanda di ammissione al beneficio del Reddito di Cittadinanza pur risultando proprietario di tre immobili, non dichiarati.