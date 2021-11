Furbetti del reddito di cittadinanza, truffa da 20 milioni di euro: irregolarità anche in Molise

Furbetti del reddito di cittadinanza, maxi operazione dei carabinieri in Campania, Puglia, Abruzzo, Molise e Basilicata. I controlli sono stati effettuati tra l’1 maggio e il 17 ottobre 2021 dal comando interregionale Ogaden in collaborazione con il comando Tutela del Lavoro: “monitorati” i requisiti di 87.198 persone appartenenti a 38.450 famiglie beneficiarie, il 9,9% del totale registrato nelle cinque regioni. In Molise le irregolarità scoperte sono state il 5,9% dei controlli. Nel dettaglio, sono state 4.839 le irregolarità riscontrate, il 12,6% sui 38.450 nuclei familiari sottoposti a verifica, il 9,9% dei 387.076 nuclei beneficiari del sussidio nelle cinque regioni alla data del 30 aprile scorso. I militari hanno testato i requisiti di 87.198 percettori del reddito, denunciandone in stato di libertà 3.484: il 38,4% di questi ultimi (1.338) già noti alle forze di polizia per altri motivi e 90 di loro (il 2,6%) risulta avere condanne o precedenti per gravi reati di tipo associativo. E’ di 19,1 milioni di euro l’ammontare della cifra complessiva indebitamente percepita. C’era chi aveva la Ferrari, chi la barca, chi molteplici appartamenti, chi un autonoleggio con 27 auto, chi una scuola di ballo. E persino chi si è inventato di avere dei figli.